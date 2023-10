Landtag hisst aus Solidarität Israel-Flagge

Der rheinland-pfälzische Landtag hat am Montag aus Solidarität die Flagge des Staates Israels auf dem Dach des Deutschhauses gehisst. Auf dem Landtagsgebäude in Mainz wehen auch die Europa- und die Deutschlandflagge. Ich verurteile den barbarischen, feigen und heimtückischen Krieg von Terroristen gegen Israel aufs Schärfste, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering. Er betonte: Wir stehen an der Seite des israelischen Volkes. Und: Meine Gedanken, mein Mitgefühl und meine Solidarität gelten in diesen schwierigen Tagen dem israelischen Volk.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Pia Schellhammer, betonte ebenfalls: Den schrecklichen Angriff auf Israel verurteilen wir auf das Schärfste. Nichts rechtfertige die grausame Gewalt gegen die israelische Zivilbevölkerung, nichts rechtfertige den feigen Mord an Kindern und ihren Eltern, sagte Schellhammer. Als Land Rheinland-Pfalz und auch als Landtagsabgeordnete stehen wir in einem engen und guten Austausch mit Israel.