Niedersachsens Landtag gedenkt heute (9.00 Uhr) der Pogromnacht am 9. November 1938. Damals waren Juden in Deutschland verfolgt, ermordet und viele ihrer Häuser, Geschäfte und Synagogen zerstört worden. Mehr als 1300 jüdische Menschen starben. In der Landtagssitzung 85 Jahre nach der Pogromnacht geht es auch um die Auswirkungen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel - und die Folgen für die Sicherheit jüdischen Lebens in Niedersachsen.