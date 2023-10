Landtag debattiert über Windräder und Deutschlandticket

Mehr zum Thema

Polizeieinsatz: Person hatte waffenähnlichen Gegenstand Ein Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand hat in Magdeburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hätten die Beamten am Dienstagmorgen informiert, dass sich der Mann an der Straßenbahnstelle Alter Markt aufhält, teilte die Polizei mit. Polizisten stellten den 46-Jährigen den Angaben zufolge vor einem Mehrfamilienhaus im Zentrum der Landeshauptstadt. Er habe aber keine echte Waffe dabei gehabt, es habe sich um eine Spielzeugwaffe gehandelt. Diese wurde sichergestellt. Der zuständige Betreuer des Mannes wurde über die Geschehnisse informiert.

Land will Bürgerbeirat zum Strukturwandel Sachsen-Anhalt will für den Strukturwandel im Süden des Landes einen Bürgerbeirat einsetzen. Die enge Beteiligung der Zivilgesellschaft ist ganz wesentlich für einen sozial gerechten und innovationsgetragenen Strukturwandel, erklärte Staatsminister Rainer Robra (CDU) am Dienstag. Wir suchen Menschen aus dem Revier, die ganz konkret mitgestalten wollen.