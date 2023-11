Landtag bezeugt Solidarität mit Israel und jüdischem Leben

Mehr zum Thema

Hakenkreuze an Rathaus in Anklam geschmiert Unbekannte haben in der Nacht zum 9. November Hakenkreuze an die beiden Säulen des Anklamer Rathauses geschmiert. Die beiden 55 mal 55 Zentimeter großen Hakenkreuze seien mit schwarzer Farbe auf die Sandsteinsäulen gesprüht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Stadtmitarbeiter habe sie am Morgen entdeckt. Am 9. November 1938 haben Nationalsozialisten an vielen Orten in Deutschland Synagogen in Brand gesteckt und jüdische Geschäfte angegriffen.