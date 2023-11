Landtag bespricht Stasi-Vorwürfe gegen AfD-Abgeordneten

Mehr zum Thema

Thüringer HC gewinnt Pokal-Krimi gegen Bensheim Die Handballerinnen des Thüringer HC haben dank einer starken Energieleistung das Final Four des DHB-Pokals erreicht. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich in einem hart umkämpften Viertelfinale am Mittwochabend gegen den Bundesliga-Zweiten HSG Bensheim/Auerbach mit 35:33 (15:18) durch. Beste Werferin des THC war Nationalspielerin Annika Lott mit neun Toren. Bei Bensheim überragte Lisa Friedberger mit zehn Treffern.