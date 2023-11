Landtag beschließt Tariftreuegesetz

Mecklenburg-Vorpommern ist bundesweit im Lohnkeller. Die rot-rote Landesregierung will nun mit Lohnvorgaben bei öffentlichen Aufträgen das Einkommensniveau erhöhen. Die Gegner des Tariftreuegesetzes sprechen von einem „sozialistischen Manifest“.

In Mecklenburg-Vorpommern gehen von Anfang 2024 an Aufträge von Land und Kommunen nur noch an Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Tarif- oder tarifähnliche Löhne zahlen. Der Landtag in Schwerin beschloss bei seiner Sitzung am Mittwoch nach einer erneut kontroversen Debatte mit den Stimmen der rot-roten Koalition und der Grünen das sogenannte Tariftreuegesetz.

Betroffen sind öffentliche Aufträge etwa für Bauvorhaben und Reinigungsleistungen, an Sicherheitsdienste und Essenanbieter. Für Bereiche, in denen Tarifregelungen fehlen, wird ein Mindestlohn von 13,50 Euro pro Stunde gefordert. Für Bauleistungen gelten Schwellenwerte für die Gesetzesanwendung von 100.000, für die anderen Bereiche von 50.000 Euro.

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) bezeichnete das Gesetz als Meilenstein in der Gesetzgebung des Landes, der zu höheren Löhnen und fairem Wettbewerb führe. Mecklenburg-Vorpommern sei das Bundesland mit der geringsten Tarifbindung und dem niedrigsten Lohnniveau. Dies müsse sich ändern, um auch im Wettbewerb um Fachkräfte bestehen zu können, betonte Meyer.

Sprecher der Opposition kritisierten die Lohnvorgaben als unzulässigen Eingriff in das Wirtschaftsgefüge und die Tarifautonomie. Kleine Firmen, die Tariflöhne nicht zahlen könnten, würden ausgegrenzt. CDU und AfD bezeichneten das Tariftreuegesetz als Beispiel einer ideologiegetriebenen, realitätsfernen Politik von SPD und Linke. Der Wirtschaft, die in der aktuellen Krisensituation Entlastung nötig habe, würden zusätzlich Lasten aufgebürdet. Das Gesetz wirkt einseitig gegen die Wirtschaft, konstatierte der CDU-Abgeordnete Wolfgang Waldmüller.

Die Gewerkschaften begrüßten die neuen Regelungen, als Beitrag zur dringend notwendigen Erhöhung des Entgeltniveaus im Land. Die Wirtschaftsverbände sprachen von einem Schlag ins Gesicht der Kleinst- und mittelständischen Wirtschaft in MV.