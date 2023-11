Landtag beschäftigt sich mit öffentlichem Gesundheitsdienst

Mehr zum Thema

Senkung der Grunderwerbssteuer: Keine Bewegung am Markt In etwa acht Wochen könnte die Grunderwerbssteuer in Thüringen sinken, was Hauskäufern einiges an Geld sparen würde. Verschieben nun also potenzielle Käufer die Vertragsunterzeichnung, um von einem niedrigeren Steuersatz profitieren zu können?

Demonstranten sehen ambulante Versorgung massiv gefährdet Mehrere hundert Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, haben gegen eine aus ihrer Sicht falsche Gesundheitspolitik in Deutschland protestiert. Viele Arztpraxen stünden vor dem Kollaps, hieß es zum Beispiel auf Schildern der Demonstranten, die am Mittwoch vor den Thüringer Landtag in Erfurt gezogen waren. An dem Protest beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Apotheker sowie deren Beschäftigte.