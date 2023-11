Landtag berät über Folgen von Haushaltsurteil

Die Finanzlage Schleswig-Holsteins dominiert die heute beginnende November-Sitzung des Landtags. Zu Beginn der dreitägigen Beratungen (10.00 Uhr) debattieren die Abgeordneten in der Aktuellen Stunde über die Auswirkungen des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts. Dies hat Folgen für den Umgang mit Notkrediten und Sondervermögen. Letztere sind im Norden seit Jahren gängige Praxis.

CDU und Grüne wollen vom Landtag eine außergewöhnliche Notsituation feststellen lassen. Darüber wird voraussichtlich am Donnerstag beraten. Am Mittwoch steht eine Regierungserklärung zur Flüchtlingspolitik von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an. Er will über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche Anfang November im Berliner Kanzleramt informieren. Thema ist im Parlament auch eine Forderung des SSW, den Schutz vor Diskriminierung gesetzlich zu verankern.