Landtag befasst sich mit Israel und Notfallversorgung

Mehr zum Thema

Beauftragter warnt vor Antisemitismuswelle Vor dem Hintergrund der Angriffe auf Israel muss sich Deutschland nach Ansicht des niedersächsischen Antisemitismusbeauftragten auf eine neue Welle von Antisemitismus einstellen. Staat und Zivilgesellschaft müssten sich dem in aller Deutlichkeit entgegenstellen, sagte Gerhard Wegner am Montag in Hannover. Es sei von enormer Wichtigkeit, Juden und Jüdinnen in Deutschland mit jeglichem, uns möglichen Schutz zur Seite zu stehen.