Landrat Schwickert bleibt Vorsitzender des Landkreistages

Fußballfan beleidigt und droht im Zug: Polizeieinsatz Mit Beleidigungen und Drohungen in einem Zug hat ein Fußballfan in Mainz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 25-Jährige habe sich auch gegenüber den Beamten aggressiv verhalten, er sei daher gefesselt aufs Revier mitgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. In der Nacht zum Donnerstag war der Eintracht-Fußballfan auf dem Rückweg von dem Fußballspiel Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt gewesen. Bereits am Bahnhof in Köln nahm er einem anderen Eintracht-Fan den Fanschal ab und warf ihn auf die Gleise. Auf der folgenden Zugfahrt beleidigte und bedrohte er diesen Mann sowie weitere Reisende. Beim Halt in Mainz wurde er festgenommen.