Landrat ruft nach Schneechaos zum Zuhausebleiben auf

Mehr zum Thema

RTL

Nach Einsturz: Kasseler Kirche wird Not-Dach aufgesetzt Drei Wochen nach dem Einsturz eines Kirchendaches in Kassel ist die Ursache weiterhin unklar. Derzeit werden nach Angaben des Bistums Fulda weitere Bausicherungsmaßnahmen und Vorbereitungen für das provisorische Dach an der Elisabethkirche durchgeführt. So wurde ein Kran aufgebaut, der das Provisorium heben soll. Je nach Witterung solle in der zweiten Wochenhälfte damit begonnen werden, es sukzessive aufzusetzen, hieß es bei einem Ortstermin am Montag.

Hessens Wintersportgebiete stehen in den Startlöchern In Hessen Skilaufen? Vielleicht klappt es bereits an diesem Wochenende auf der Wasserkuppe. Auch anderswo rüsten sich die Liftbetreiber für die neue Saison.