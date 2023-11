Landkreistag erwartet gute Zusammenarbeit mit Landrat

Mehr zum Thema

Regierung: Erdogan-Besuch wird herausfordernd Die Bundesregierung hält am Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan trotz dessen anti-israelischer Haltung fest. Es bleibe bei der bisherigen Planung, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin in der Bundespressekonferenz. Wir haben immer wieder auch schwierige Partner, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Die deutsche Position gegenüber Israel sei felsenfest. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werde diese auch im Gespräch mit dem türkischen Präsidenten sehr deutlich machen.