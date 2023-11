Landkreise: Land muss Geld aus Asylkompromiss durchreichen

Mehr zum Thema

Migrationsaufgaben im Innenministerium sind gute Sache Dass das Innenministerium künftig für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Thüringen zuständig ist, ist aus Sicht der Landkreise eine gute Entwicklung. Das ist eine vernünftige Sache, sagte die Präsidentin des Landkreistages, Martina Schweinsburg (CDU), am Freitag in Erfurt. Mit Innenminister Georg Maier und Staatssekretärin Katharina Schenk (beide SPD) seien die Landkreise bisher sehr gut gefahren. Es sei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, bei der »man sich auch mal auf eine Zusage verlassen kann».