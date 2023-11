Landkreis Offenbach trafen Unwetter am schlimmsten

Mehr zum Thema

Serviceroboter gegen Personalmangel in der Gastronomie Die Betriebe im hessischen Gastgewerbe haben in den vergangenen Jahren auf vielerlei Weise auf den Personalmangel in der Branche reagiert. Angebote wurden angepasst, Öffnungszeiten geändert und teilweise mehr Ruhetage eingeführt, um in Stoßzeiten besser für die Gäste da sein zu können, wie der Branchenverband Dehoga berichtet. Ein weiteres Mittel ist der Einsatz von Servicerobotern in der Gastronomie, wie er derzeit in einem Projekt im Main-Kinzig-Kreis getestet wird. Durch den Einsatz solcher Roboter könnten Laufwege verkürzt oder schwere Lasten auf den technischen Helfer übertragen werden, erklärte Steffen Ackermann, Vizepräsident des Hotel- und Gastronomieverbandes Dehoga Hessen.

Brandserie an ehemaliger Schule: Sechs Feuer in kurzer Zeit In einer ehemaligen Schule in Wiesbaden hat es zum sechsten Mal innerhalb von wenigen Monaten gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand am Montag in einem Klassenzimmer im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Erst vor einer Woche hatte in dem früheren Schulkomplex ein Klassenraum gebrannt. Laut Polizei war es seit Mai der sechste Brand auf dem Gelände. Wie schon bei den Fällen zuvor besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 8000 Euro.