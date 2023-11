Landkreis Oberhavel am stärksten von Naturgefahren betroffen

Mehr zum Thema

Magazin: Isa Genzken ist einflussreichste Künstlerin 2023 Kurz vor ihrem 75. Geburtstag am 27. November hat das Kunstmagazin Monopol die in Berlin lebende Isa Genzken zur einflussreichsten Künstlerin des Jahres gekürt. Genzken sei ein Vorbild für jüngere Künstlerinnen und Künstler auf der ganzen Welt, urteilte das Magazin in seiner am Dienstag veröffentlichten Rangliste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt 2023.