Landkreis hatte bei Ahrtal-Flut kein ausreichendes Konzept

Tödlicher Brandanschlag auf Asylbewerberheim: Revision Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe muss sich mit dem Urteil zu einem tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim 1991 in Saarlouis befassen. Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz in dem Fall legten Verteidigung, Bundesanwaltschaft und einer der Nebenkläger Revision ein, wie eine Gerichtssprecherin bestätigte. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) berichtet.

Saar-Regierung startet Schulbauprogramm: 205 Millionen Euro Das Saarland will seine Schulen mit 205 Millionen Euro baulich, technisch und energetisch modernisieren und startet dafür im nächsten Jahr das Programm Baustein. Nach Regierungsangaben handelt es sich dabei um das bisher größte Förderprogramm in der Geschichte des Landes. Damit soll finanziell vor allem den Kommunen, Landkreisen und Gemeindeverbänden geholfen werden, die diese Aufgabe allein nicht bewältigen könnten.