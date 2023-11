Landkreis Greiz: Bezahlkarte für Geflüchtete ab Dezember

Mehr zum Thema

Erfurter Zoo freut sich über Zebrafohlen Edgar Gestreift, plüschig und noch etwas wacklig auf den Beinen - so präsentiert sich Zebrafohlen Edgar seit kurzem im Zoopark Erfurt. Er sei bereits vor einer Woche auf die Welt gekommen und habe denselben Namen bekommen wie der tags zuvor geborene Sohn einer Tierpflegerin, teilte der Zoopark am Freitag mit. Edgar sei das achte Fohlen von Damara-Zebrastute Malaika. In den letzten Tagen habe er nicht nur seine kleine Herde kennengelernt, sondern auch andere Mitbewohner des Geheges wie etwa Rappenantilopen oder Strauße.