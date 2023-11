Landgericht lässt Anklage gegen Ex-KSK-Kommandeur zu

Mehr zum Thema

200.000 Euro Schaden nach Brand in Flüchtlingsunterkunft Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) geht die Polizei von einem Schaden von rund 200.000 Euro aus. Die Ursache sei weiter unklar, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Das Feuer in der Geflüchtetenunterkunft war am Dienstag ausgebrochen. Die Bewohner hatten sich selbstständig in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand.