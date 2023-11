Landesweit 1,75 Millionen Berufstätige pendeln

Mehr zum Thema

FDP-Landtagsfraktion wählt Knell und Naas zur Doppelspitze Die hessische FDP-Landtagsfraktion soll erstmals von einer Doppelspitze geführt werden. Die beiden Abgeordneten Wiebke Knell und Stefan Naas wurden für die kommende Wahlperiode als neue Vorsitzende gewählt, wie die Fraktion am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Der bisherige Vorsitzende René Rock wurde als Vizepräsident des Hessischen Landtags nominiert.