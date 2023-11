Landessynode der Nordkirche: Landesrabbiner predigt erstmals

Mehr zum Thema

Weiterer Warnstreik an Unikliniken im Norden An den Unikliniken in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern soll am Freitag gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi hatte bundesweit zu Warnstreiks an den Unikrankenhäusern aufgerufen, wie der Verdi-Sprecher Frank Schischefsky sagte. Betroffen sind die Kliniken in Kiel, Lübeck, Rostock und Greifswald.