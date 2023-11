Landessynode der Evangelischen Kirche tagt in Hofgeismar

Mehr zum Thema

Winterliches Wetter und Schnee in Teilen Hessens erwartet In Teilen Hessens wird es in den kommenden Tagen winterlich. Für den Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Bergland Schnee und Schneeregen, in tieferen Lagen fällt Regen. Maximal erreichen die Temperaturen drei bis sechs Grad, in den Bergen ein bis drei Grad. In höheren Lagen Hessens sei bereits etwas Schnee gefallen, teilte der DWD am Samstag mit. In der Nacht zum Montag kann es im höheren Bergland glatt auf den Straßen werden.

Erneut Geldautomat gesprengt - Fluchtwagen gefunden Unbekannte haben in Hessen am Samstagmorgen erneut einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei fand den mutmaßlichen Fluchtwagen der Täter am Samstag verlassen im bayrischen Schöllkrippen (Landkreis Aschaffenburg), sagte ein Sprecher der Polizei in Offenbach. Es folgte eine intensive Fahndung nach den flüchtigen Tätern, hieß es. Hessische und bayrische Beamte seien an der Fahndung beteiligt gewesen. Auch ein Hubschrauber sei zum Einsatz gekommen.