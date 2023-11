Landessynode der Evangelischen Kirche tagt in Berlin

Mehr zum Thema

Landesrechnungshof nimmt sich die Politik des Senats vor Der Landesrechnungshof hat sich erneut kritisch mit der Finanzlage und der Haushaltspolitik in Berlin beschäftigt. Das Ergebnis ist der 256-seitige Jahresbericht 2023, der am Donnerstag an die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld, und gleichzeitig an den Senat übergeben wird. Anschließend (11.00 Uhr) stellt Rechnungshofpräsidentin Karin Klingen bei einer Pressekonferenz im Abgeordnetenhaus die wichtigsten Ergebnisse vor.