Landessynode beschließt Priorisierungsprozess

Mehr zum Thema

Nach Überfällen auf Volksbank: Suche via „Aktenzeichen XY“ Nach zwei Überfällen auf eine Volksbank in Worms suchen die Ermittler am kommenden Mittwoch (29. November, 20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... ungelöst nach Zeugen. Bei den Überfällen am 6. Januar sowie am 22. Dezember 2022 habe ein Mann die Mitarbeiter und Kunden mit einer schwarzen Pistole bedroht, teilte die Polizei in Mainz am Freitag mit. Bei dem ersten Überfall auf die Bank im Stadtteil Herrnsheim wurde ihm Geld in eine mitgebrachte Tüte gepackt, bei der zweiten Tat flüchtete er ohne Beute, da sich in der Bank kein Bargeld mehr befand. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelte. Die Volksbank hat 10 000 Euro als Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Täters führen.