Landesspitze der Grünen in Brandenburg wiedergewählt

Für Israels Sicherheit Hoffnung für Palästinenser nötig Der Dirigent Daniel Barenboim sieht für eine dauerhafte Lösung im Nahen Osten die Notwendigkeit einer Annäherung zwischen Israel und Palästinensern. Die Israelis werden dann Sicherheit haben, wenn die Palästinenser Hoffnung spüren können, also Gerechtigkeit, schrieb der 80-Jährige in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung (Samstag). Beide Seiten müssen ihre Feinde als Menschen erkennen und versuchen, ihre Sichtweise, ihren Schmerz und ihre Not nachzuempfinden. Israelis müssen auch akzeptieren, dass die Besetzung Palästinas damit nicht vereinbar ist.

Grüne stellen sich gegen Rechtsruck: Kritik an CDU Die Landesvorsitzende der brandenburgischen Grünen, Hanna Große Holtrup, hat alle demokratischen Parteien zu einer klaren Abgrenzung gegen Rechtsextremisten aufgerufen. Brandenburg hat keinen Platz für Nazis, sagte die 25-Jährige beim Grünen-Parteitag am Samstag in Frankfurt an der Oder. Sie kritisierte auch die Koalitionspartner von SPD und CDU, mit denen die Grünen bei der Migrationspolitik derzeit im Clinch liegen.