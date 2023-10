Landesregierung verurteilt Hamas-Angriff „aufs Schärfste“

Die Regierung von Malu Dreyer und der Landtagspräsident verurteilen den Angriff auf Israel „aufs Schärfste“. Aus Solidarität wird die israelische Flagge gehisst. Die Polizei ist auch auf dem Plan.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat den terroristischen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel scharf verurteilt. Es gibt keine Rechtfertigung für diesen feigen, verbrecherischen Terror, teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), ihre Stellvertreterin, Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne), sowie Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Montag gemeinsam mit.

Die schrecklichen Gewalttaten gegen israelische Zivilistinnen und Zivilisten verurteilen wir und gegen Antisemitismus und Gewaltverherrlichung werden wir entschieden vorgehen, heißt es in der Mitteilung der drei Ampel-Politikerinnen. Rheinland-Pfalz steht in diesen schweren Stunden fest an der Seite Israels.

Dreyer hat der Staatskanzlei zufolge dem Botschafter des Staates Israel, Ron Prosor, in einem persönlichen Schreiben Anteilnahme und uneingeschränkte Solidarität übermittelt. Als sichtbares Zeichen der Solidarität mit Israel ist vor dem Tor der Staatskanzlei die israelische Nationalflagge vollmast gehisst. Auch der Landtag hat die Flagge aufgezogen. Die Landesregierung habe alle Landesbehörden dazu aufgerufen, diesen Beispielen zu folgen.

Das Kabinett werde sich in seiner Sitzung am Dienstag mit der Situation in Israel und den Auswirkungen für Rheinland-Pfalz befassen. Die Polizei Rheinland-Pfalz beziehe die jüdischen Einrichtungen verstärkt in die Streifentätigkeit ein. Sie bewerte die Situation fortlaufend und stehe mit den anderen Sicherheitsbehörden sowie den jüdischen Gemeinden und Verbänden im Austausch, um deren Mitglieder bestmöglich zu schützen.

Landtagspräsident Hendrik Hering verurteile den barbarischen, feigen und heimtückischen Krieg von Terroristen gegen Israel ebenfalls aufs Schärfste. Wir stehen an der Seite des israelischen Volkes, betonte Hering. Meine Gedanken, mein Mitgefühl und meine Solidarität gelten in diesen schwierigen Tagen dem israelischen Volk. Die Chefin der Grünen-Landtagsfraktion, Pia Schellhammer, schloss sich an. Nichts rechtfertige die grausame Gewalt gegen die israelische Zivilbevölkerung, nichts rechtfertige den feigen Mord an Kindern und ihren Eltern.