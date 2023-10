Landesregierung stellt neue Digitalstrategie vor

Mehr zum Thema

Saarbrücken verliert in Unterzahl in Aue Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga einen sportlichen Rückschlag erlitten. Die Saarländer verloren am Samstag in Unterzahl beim FC Erzgebirge Aue mit 0:2 (0:0) und verpassten den Sprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Vor 8006 Zuschauern trafen Boris Tashchy in der 65. Minute und Sean Seitz (74.) für Aue. Zuvor hatte Saarbrückens Calogero Rizzuto (56.) die Gelb-Rote Karte gesehen. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl belegt mit 14 Punkten vorerst Rang sieben.

Rund 3150 Schüler aus der Ukraine an Saar-Schulen An saarländischen Schulen werden geflüchtete Kinder und Jugendliche direkt in Regelklassen integriert. Bisher finden alle Platz. Den größten Zuwachs gibt es an Grund- und Gemeinschaftsschulen.