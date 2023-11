Landesregierung startet Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen

Kurz vor dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen am Samstag (25.11.) hat die hessische Landesregierung eine Präventionskampagne gestartet. Gewalt gegen Frauen geht über Schläge und Tritte hinaus und kann sich zum Beispiel auch in psychischer Gewalt äußern - etwa in Form von Beleidigungen oder Einschüchterung, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) in Wiesbaden. Ziel der Kampagne mit dem Titel ...und was tust du? sei es auch, für verschiedene Formen von Gewalt zu sensibilisieren und Hilfsangebote für Betroffene noch bekannter zu machen. In Hessen gibt es 31 Frauenhäuser sowie vielerorts Frauennotrufe und Beratungsstellen.

Die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt ist 2022 nach Angaben des Landeskriminalamtes in Wiesbaden im Vorjahresvergleich um rund 1000 auf 11.475 Fälle gestiegen. Wie schon in vorangegangenen Jahren waren die Opfer in den weitaus meisten Fällen weiblich, der Anteil lag 2022 bei 81,7 Prozent. Entsprechend handelte es sich bei 81 Prozent der Tatverdächtigen um Männer. Damit hat sich die Geschlechterverteilung sowohl bei den Opfern als auch bei den Tatverdächtigen im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.