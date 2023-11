Landesregierung ergänzt Haushaltsplan für 2024

Mehr zum Thema

Geteiltes Echo auf Migrationsbeschlüsse Bis in den frühen Morgen verhandelten die Länderchefs mit Kanzler Olaf Scholz über einen Migrationskompromiss. Am Tag darauf gingen die Meinungen über das Ergebnis in der NRW-Politik weit auseinander.

48-Jähriger bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt Ein 31-Jähriger soll seinen 48-jährigen Nachbarn in Recklinghausen mit einem Messer angegriffen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Rettungskräfte hätten das Opfer am Montag in ein Krankenhaus gebracht, wo der Mann notoperiert wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.