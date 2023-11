Landesregierung beschließt Kommission zur Pandemievorsorge

Mehr zum Thema

Intel-Förderung: Haseloff setzt auf Lösungen der Regierung Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Bundesregierung die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg wie geplant fördern wird. Ich bin mir sicher, dass die Bundesregierung Lösungen findet, weil es muss ja in Deutschland irgendwie weitergehen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Magdeburg. Es gebe eine Vereinbarung mit Intel, zudem habe sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) zuletzt klar zum Projekt positioniert.

Nationalpark macht sich für gefährdete Bachforelle stark Der Nationalpark Harz macht sich für den Schutz der durch den Klimawandel gefährdeten Oberharzer Bachforelle stark. Unterstützt werde ein Projekt des Vereins zum Schutz der aquatischen Biodiversität und Kulturlandschaften, das die Sicherung der genetischen Ressourcen und den Aufbau eines Laichfischstamms vorsieht, hieß es am Dienstag aus der Nationalparkverwaltung in Wernigerode. Konkret soll ein aus dem Harz stammender Bestand an Fischen zur Nachzucht von sogenannten Besatzfischen aufgebaut werden. So sollen auch Angel- und Fischereivereine die echten, kälteliebenden Bachforellen des Harzes in ihre Gewässer einsetzen können.