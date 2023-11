Landesrechnungshof: Verschwundene Munition und hohe Gehälter

Der Rechnungshof überprüfte auch das Sportschießen der Polizei. Öffentlich bekannt wurde bereits, dass bei einer Veranstaltung in Frankfurt (Oder) rund 4400 Schuss Munition verschwunden seien. Dasselbe gelte auch für Wettkämpfe in den Vorjahren 2017 bis 2022. Insgesamt sei der Verbleib von 24.900 Schuss Munition ungeklärt. Denn die angegebene Menge an Munition habe unmöglich verschossen werden können, so die Prüfer. Nun müsse das Innenministerium für Aufklärung sorgen.