Landesrabbiner predigt vor der Landessynode der Nordkirche

Am Freitag kommt in Lübeck-Travemünde die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) zu ihrer zweitägigen Sitzung zusammen. Im Mittelpunkt des Eröffnungsgottesdienstes am Freitag (10.00 Uhr) werden nach Angaben der Synode die Themen Krieg und Terror im Nahen Osten stehen.

Erstmals werde dazu mit dem mecklenburgischen Landesrabbiner Yuriy Kadnykov ein jüdischer Geistlicher die Predigt im Eröffnungsgottesdienst halten, sagte der Leitende Pressesprecher der Nordkirche, Dieter Schulz. Als Gast konnte die Landessynode einen Landesrabbiner bereits begrüßen, das Mitwirken im Gottesdienst und das Predigen ist jedoch eine Premiere, sagte Schulz.

Ein weiteres Thema der Synode soll der christlich-islamische Dialog sein. Dazu soll der Beauftragte der Nordkirche, Sönke Lorberg-Fehring, über seine Arbeit mit christlichen und muslimischen jungen Menschen berichten (Freitag, 18.00 Uhr). Die Synodentagung geht am Sonnabend mit einem Reisesegen (16.30 Uhr) zu Ende.