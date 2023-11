Landesparteitag der Hamburger SPD hat begonnen

Mehr zum Thema

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Harrislee Bei einem Wohnungsbrand in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Freitag eine Frau gestorben. Das Feuer sei am Mittwochmittag aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität des Opfers sei noch nicht geklärt. Zunächst hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (shz) darüber berichtet.

Kind stirbt nach Sturz aus sechstem Stock in Wohnhaus Ein Kind ist am Freitag nach einem Sturz aus dem sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Eilbek gestorben. Das nach Feuerwehrangaben sechs Jahre alte Kind war zunächst unter Wiederbelebungsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Abend bestätigte, erlag es dort seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Nähere Erkenntnisse zum Hergang des Unfalls gab es zunächst nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

