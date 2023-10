Landeskriminalamt: Mehr junge Opfer von Straftaten in NRW

Mehr zum Thema

Mehr als 500 Menschen bei pro-palästinensischen Kundgebungen Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen haben sich mehr als 500 Menschen in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen an pro-palästinensischen Kundgebungen beteiligt. Die meisten Teilnehmenden verzeichnete Aachen mit 200, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Jeweils rund 100 Menschen kamen am Dienstagabend in Dortmund, Düsseldorf und Essen zusammen. Köln meldete 30 Menschen. Die Kundgebungen verliefen friedlich, wie die Polizeileitstellen mitteilten. Einige Demonstranten und Demonstrantinnen hätten palästinensische Flaggen und Kerzen dabei gehabt.

Kein Platz für Gewalt und Antisemitismus an Schulen in NRW Schulministerin Dorothee Feller hat vor dem Hintergrund des andauernden Nahost-Konflikts einen friedlichen, respektvollen Umgang an den Schulen Nordrhein-Westfalens angemahnt. Unsere Schulen stehen durch ihr Handeln für demokratische Werte ein, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Düsseldorf. Uns alle eint: Antisemitismus, Gewalt und Respektlosigkeit haben an unseren Schulen keinen Platz. NRW stehe fest an der Seite Israels.