Landeskirche stellt sich auf Millionendefizit ein

Nach Schüssen auf Auto: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen Nach Schüssen auf ein Auto in Wiesbaden am vergangenen Freitag ist gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich dabei um den bereits unmittelbar nach der Tat festgenommenen 41-jährigen Mann. Dieser soll in der Nacht zum Freitag auf ein mit mehreren Menschen besetztes Auto geschossen haben. Ein 29-jähriger Insasse des Wagens erlitt dabei leichte Verletzungen durch Glassplitter. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Wintereinbruch trifft Hessen und richtet Schäden an Gesperrte Straßen, geschlossene Schulen und Verspätungen im Flugverkehr - plötzlich fiel so viel Schnee, dass stellenweise in Hessen gar nichts mehr ging. Einen Landkreis hat es besonders betroffen.