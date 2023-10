Landesgewässerschau: Experten und Minister beraten Strategie

Fachleute aus der Wasserwirtschaft und MV-Umweltminister Till Backhaus (SPD) treffen sich am Freitag (08.30 Uhr) in Gützkow (Vorpommern-Greifswald). Anlass ist die jährliche Landesgewässerschau für Mecklenburg-Vorpommern. Dabei werden der Zustand der Fließgewässer und Seen nach dem Sommer diskutiert und Maßnahmen besprochen, wie Niederschlagswasser länger in der Landschaft gehalten werden kann. Dies hält Backhaus für nötig, damit das kostbare Nass wieder stärker in tiefere Bodenschichten eindringen und so auch der Grundwasserstand wieder verbessert werden kann. Dabei muss auch auf die jeweiligen Wasserrechte der Bodeneigentümer Rücksicht genommen werden, wie es von den Wasser- und Bodenverbänden hieß.

Der durchwachsene Sommer hat die Wasserstände im Westen und Süden von MV im Vergleich zu den Trockenperioden von 2019 und 2020 nur wenig unter die aktuellen Stauziele rutschen lassen. Im Osten des Bundeslandes haben die Flüsse und Seen sehr gute Pegelstände. Als großes Problem betrachten die Wasser- und Bodenverbände immer stärker die Auswirkungen von Biber-Bauten, vor allem in Vorpommern, was einige Verbände bereits bis zu 100.000 Euro im Jahr kostet.