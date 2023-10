Landesgartenschau in Fulda beendet: Über 585.000 Besucher

Mehr zum Thema

Merz gratuliert Söder und Rhein: „Sensationelles Ergebnis“ CDU-Chef Friedrich Merz hat den Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Boris Rhein (CDU) zu deren Wahlergebnissen in Bayern und Hessen gratuliert und seine Partei zugleich zur Geschlossenheit aufgerufen. In einem Beitrag auf der Plattform X (früher Twitter) schrieb Merz am Sonntagabend an Rhein gerichtet von einem sensationellen Ergebnis. Das zeige vor allem eines: Geschlossenheit und klare Positionen zahlen sich aus. Wenn wir diesen Weg alle gemeinsam weitergehen, ist das Ampel-Chaos spätestens zur Bundestagswahl 2025 beendet. CDU und CSU haben die Landtagswahlen in den beiden Ländern klar gewonnen.

Hessen-FDP in Hochrechnung unter fünf Prozent Die FDP verpasst einer neuen Hochrechnung zufolge knapp den Wiedereinzug in den hessischen Landtag. In der ARD-Hochrechnung von 20.19 Uhr liegen die Liberalen nur noch bei 4,9 Prozent. Die ZDF-Hochrechnung von 19.27 Uhr sieht die FDP bei 5,0 Prozent.