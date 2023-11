Landesforstanstalt warnt vor Schnee- und Windbruch

Mehr zum Thema

Thüringer Haushalt 2024 kurz vor Weihnachten? Rund 500 Korrekturwünsche gibt es zum Haushaltsentwurf der Regierung für 2024. Doch ob sie am Freitag wie eigentlich geplant entschieden werden, ist offen. Was kann passieren?

NSDAP-Ausspruch verwendet? Prozess gegen Björn Höcke Wegen des mutmaßlichen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen muss sich der AfD-Politiker Björn Höcke vor dem Landgericht in Halle verantworten. Das hat das Oberlandesgericht Naumburg entschieden, wie es am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben des Büros des Thüringer AfD-Chefs ist es das erste Mal, dass Ermittlungen auch zu einem Strafverfahren gegen ihn führten. Wann der Prozess beginnen soll, war zunächst unklar.