Landesbank Helaba setzt sich höheres Gewinnziel

Am Donnerstag regnerisch und herbstlich kühl in Thüringen Am Donnerstag wird es regnerisch und herbstlich kühl in Thüringen. Über den Vormittag ist der Himmel mit Wolken bedeckt und es regnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf zieht der Regen demnach Richtung Nordosten ab und es wird vielerorts trocken, bleibt aber stark bewölkt. Nur gelegentlich kann es Sprühregen geben. Gegen Abend kann es erneut regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad. Im Bergland werden höchstens 13 Grad erwartet und es kann Wind- und Sturmböen geben.

Elfjährige von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt Ein elfjähriges Mädchen ist in Hohenstein (Landkreis Nordhausen) von dem Wagen eines 18-Jährigen erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind war mit dem Fahrrad am Mittwochabend auf der L1014 von Limlingerode Richtung Mackenrode unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein entgegenkommender 18 Jahre alter Autofahrer habe die Elfjährige auf dem Rad aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Auto erfasst. Das Kind sei auf ein angrenzendes Feld geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Es kam in ein Krankenhaus. Laut einem Sprecher besteht noch immer Lebensgefahr.

