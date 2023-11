Landes-CDU will Spitzenkandidat für Europawahl aufstellen

Mehr zum Thema

Millionen-Schaden nach Brand in Feuerwehr-Lagerhalle Garagen mit Feuerwehrfahrzeugen brennen in Warin nieder. Der Schaden geht in die Millionen und die Ausbildung der Feuerwehrleute im Landkreis Nordwestmecklenburg ist auf längere Sicht beeinträchtigt. Das Land sieht sich in der Pflicht zu helfen.