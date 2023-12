Land will Schnellabschuss problematischer Wölfe umsetzen

Mehr zum Thema

Strecke Groningen-Bremen wird ausgebaut Die Deutsche Bahn hat offiziell mit dem Ausbau der auch Wunderline genannten Bahnstrecke zwischen Bremen und dem niederländischen Groningen begonnen. Am Freitag hoben Vertreter der Bahn und der Politik bei einen symbolischen Startschuss für die Bauarbeiten in der Gemeinde Westoverledingen (Landkreis Leer) eine erste Bahnschwelle in die zu ertüchtigende Trasse.