Land will Bürgerbeirat zum Strukturwandel

Haseloff zur Migration: An den Grenzen des Machbaren Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff kritisiert den Bund wegen der ungelösten Fragen in der Migrationspolitik. Er dringt auf rasche Beratungen mit den Ländern.

Festnahme nach Einbruchserie: 27 Diebstähle aufgeklärt Im Zusammenhang mit einer Einbruchsserie in Köthen hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der Verdächtige zeigte sich geständig und befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.