Land und Kommunen hoffen bei Flüchtlingen auf Bund

Ab Samstag neue Plätze für Geflüchtete in Tegel Die große Unterkunft für Flüchtlinge in Tegel wird ausgebaut. Die erste Erweiterungsstufe ist in wenigen Tagen bezugsfertig.

Bundestag zeigt „Geheimnisse der Quadriga“ Die Quadriga auf dem Brandenburger Tor in Berlin gilt international als Symbol von Freiheit und Einheit. Der Bundestag dokumentiert mit einer Ausstellung die wechselvolle Geschichte des Originals von 1793. Im Mauer-Mahnmal im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus ist das Kooperationsprojekt der Gipsformerei der Staatlichen Museen, des Landesdenkmalamtes und des Bundestages von Freitag an bis zum 31. März zu sehen. Die Ausstellung führt von der Entstehung der Quadriga über ihre Zerstörung und Nachbildung bis in die Gegenwart.