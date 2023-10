Land und Kommunen beraten über Unterbringung Geflüchteter

Land und Kommunen wollen am Montag (16.00 Uhr) in Kiel über die Situation bei der Unterbringung Geflüchteter in Schleswig-Holstein beraten. Zu dem Treffen hat Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) eingeladen. Neben den kommunalen Spitzenverbänden werden auch Landrätinnen und Landräte sowie Bürgermeister der kreisfreien Städte erwartet.

In einem Brief an die schleswig-holsteinische Landesregierung hatten der Gemeindetag, der Landkreistag und der Städteverband zuletzt unter anderem eine einmalige Aussetzung der Verteilung Geflüchteter von vier Wochen verlangt. Die Zuweisungsfrist müsse zudem wieder dauerhaft auf vier Wochen erhöht, Menschen ohne Bleibeperspektive dürften nicht mehr auf Kommunen verteilt werden. Die Verbände fordern zudem eine deutliche Aufstockung der Plätze in den Landesunterkünften.