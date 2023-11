Land stattet Feuerwehren mit neuer App für Einsätze aus

Mehr zum Thema

Landesregierung beschließt Kommission zur Pandemievorsorge Eine Expertenkommission soll in Sachsen-Anhalt die Maßnahmen der Corona-Pandemie aufarbeiten und darauf aufbauend für künftige Pandemien Vorsorge treffen. Das habe die Regierung in der Kabinettssitzung am Dienstag beschlossen, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) nach der Sitzung in Magdeburg. Der Fokus solle etwa auf dem Datenmanagement, der Risikokommunikation, den eingesetzten Maßnahmen und rechtlichen Aspekten liegen.

Intel-Förderung: Haseloff setzt auf Lösungen der Regierung Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Bundesregierung die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg wie geplant fördern wird. Ich bin mir sicher, dass die Bundesregierung Lösungen findet, weil es muss ja in Deutschland irgendwie weitergehen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Magdeburg. Es gebe eine Vereinbarung mit Intel, zudem habe sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) zuletzt klar zum Projekt positioniert.

