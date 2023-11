Land muss 2024 mit weniger Steuereinnahmen rechnen

Mehr zum Thema

Autozug fährt auf Sylt in Rinderherde: Keine Verletzten Ein Autozug ist am Dienstagvormittag auf der Bahnstrecke zwischen Niebüll und Westerland in der Nähe von Morsum in eine Rinderherde gefahren. Der Zug sei auf der Fahrt nach Westerland gewesen, als der Lokführer die Tiere auf den Gleisen bemerkte und eine Schnellbremsung einleitete, teilte die Bundespolizei mit. Dennoch sei es zu einer Kollision gekommen, bei der sieben Tiere verendeten und drei vom Tierhalter erlöst werden mussten. Insgesamt bestand die Herde aus 27 Rindern. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Bahnstrecke war seit 9.51 Uhr für mehrere Stunden gesperrt, um die 17 restlichen Rinder einfangen zu können. Um 12.50 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Wie die Rinder auf das Gleis gelangen konnten, war zunächst unklar.