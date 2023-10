Land lässt Förderung für zusätzliche Schwimmkurse auslaufen

Mehr zum Thema

Nordmetall an IG Metall: Wettbewerbsfähigkeit erhalten Der Arbeitgeberverband Nordmetall hat die IG Metall vor deren Gewerkschaftstag aufgefordert, in der Tarifpolitik die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nicht zu gefährden. Die von der IG Metall befeuerte gesellschaftspolitische Debatte über eine 32-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich ist das falsche Signal zur Unzeit, sagte Nordmetall-Präsident Folkmar Ukena am Freitag nach einer Mitteilung seines Verbandes. Ein solcher Kostenschub würde nicht nur die Unternehmen in Scharen aus dem Flächentarif treiben, sondern die Debatte sendet auch ein völlig falsches Signal an die Bürgerinnen und Bürger, betonte er und fügte hinzu: Wohlstand und Arbeitsplätze lassen sich im internationalen Wettbewerb nicht durch weniger, sondern nur durch mehr Arbeit sichern.

50-Jährige in Osnabrück getötet - Lebenspartner festgenommen Eine 50-jährige Frau ist in einem Osnabrücker Mehrfamilienhaus vermutlich von ihrem Lebenspartner getötet worden. Beamten fanden die schwer verletzte Frau, die erhebliche Stichverletzungen erlitten hatte, am Donnerstagabend in einer Wohnung, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.