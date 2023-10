Land kauft Kunstwerke für Büros und Empfangsbereiche

Mehr zum Thema

Brand in Einfamilienhaus - sechsstellige Schadenssumme Ein Einfamilienhaus in Mörlen im Westerwaldkreis ist aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stand das Wohnhaus beim Eintreffen der Feuerwehr am frühen Morgen bereits vollständig in Flammen. Die Bewohner konnten es rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Das Wohnhaus wurde durch die Flammen stark beschädigt, der Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.