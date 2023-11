Land informiert über Flüchtlingssituation

Mehr zum Thema

Waffenverbotszone im Frankfurter Bahnhofsviertel kommt Im Frankfurter Bahnhofsviertel wird heute offiziell eine Waffenverbotszone eingeführt. In dem zweitkleinsten Stadtteil der Mainmetropole wird dann in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr das Mitführen von Waffen nach dem Waffengesetz sowie von Messern mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Länge von mehr als vier Zentimetern untersagt sein. Über genauere Details informieren Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und Sicherheitsdezernentin Annette Rinn (FDP) am Vormittag (10.30 Uhr) bei einem Pressetermin.

Betriebsrat äußert sich zu Arbeitsbelastung an Uniklinik Im Streit um die Arbeitsbelastung am Marburger Standort des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) will der Betriebsrat heute (14.30 Uhr) die Öffentlichkeit informieren. Im Kern geht es dabei um sogenannte Überlastungsanzeigen, mit denen Beschäftigte des privatisierten Klinikums auf ihre Situation aufmerksam gemacht haben. Nach Darstellung des Betriebsratsvorsitzenden Klaus Gerber kämpfen die Beschäftigten mit den Auswirkungen von Personalmangel. Dadurch könnten etwa Pausen häufig nicht genommen werden, und durch steigenden Arbeitsdruck könnten Fehler in der Patientenversorgung nicht ausgeschlossen werden, sagte Gerber.