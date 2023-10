Land gibt 250.000 Euro für Kastration von Straßenkatzen

Mehr zum Thema

Kreuzfahrtreedereien laufen keine israelischen Häfen an Kreuzfahrtreedereien verzichten nach dem Angriff der Hamas auf Israel aus Sicherheitsgründen auf den Anlauf israelischer Häfen. Wie die Reederei MSC Cruises am Donnerstag mitteilte, wurden daher die Reiserouten der MSC Sinfonia und der MSC Musica im östlichen Mittelmeer überarbeitet. Auf den acht folgenden Reisen der MSC Sinfonia bis Anfang 2024 werde Haifa durch Istanbul ersetzt, was auch bedeute, dass Rhodos durch Piräus und Limassol durch Izmir ersetzt werden müssten. Auf den folgenden drei Reisen der MSC Musica ab Piräus in Griechenland werde Haifa am 18. und 25. Oktober durch Rhodos und am 1. November durch Marmaris in der Türkei ersetzt.