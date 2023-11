Land gibt 2,4 Millionen für Altlastensanierung am Wikingeck

Mehr zum Thema

Ohne Romeo: Musical „& Julia“ kommt 2024 nach Hamburg Was wäre, wenn die tragische Liebesgeschichte von Romeo und Julia nicht mit dem Tod beider zu Ende gegangen wäre, sondern sich Julia stattdessen für das Weiterleben entschieden hätte? Diese Geschichte erzählt das Pop-Musical & Julia, das im Herbst 2024 nach Hamburg kommen soll, wie der Veranstalter Stage Entertainment am Montag in Hamburg mitteilte. Das Stück ist eine Ode an das Leben und die Lebensfreude und es bringt auch weltberühmte Nummer-1-Hits wie Katy Perrys Roar, Justin Timberlakes Can't Stop The Feeling oder Perfect von P!nk auf die Bühne.